"TRAŽIMO ZABRANU ULASKA MARKU PERKOVIĆU TOMPSONU!" Narodni front jasno zatražio da se hrvatskom pevaču ne dozvoli ulazak u BiH!
Narodni front je na svojoj šestoj redovnoj sednici Glavnog odbora, koja je danas održana u Banjaluci, analizirao stanje na terenu i stranačku infrastrukturu, te je donesen niz zaključaka u pravcu kadrovskog, organizacionog i medijskog jačanja stranke.
Kako navode, analizirana je ukupna politička i ekonomska situacija u Republici Srpskoj i doneti su određeni zaključci.
"Narodni front smatra da je za pobedu u oktobru ključno da, osim zajedničkog nastupa, opozicija jasno formuliše zajedničku platformu o ključnim društvenim problemima na koje ćemo ponuditi zajedničke odgovore i programska rešenja", navode.
Realizacija koncepta vlade
Pozvali su na realizaciju koncepta vlade u senci koji je ranije pokrenuo SDS.
Narodni front takođe predlaže da opozicioni pregovori obuhvate platformu dogovora o četiri pozicije, odnosno da, pored predsednika Republike i člana Predsedništva iz RS koji se biraju direktno, opoziciona platforma obuhvati i dve pozicije koje se biraju nakon izbora, a koje nisu ništa manje bitne, a to su predsednik Vlade i predsednik Narodne skupštine.
"Takođe, smatramo da se ovi razgovori ne smeju voditi parcijalno između stranaka, nego isključivo zajednički - na nivou svih stranaka opozicije, kako bi nivo poverenja, iskrenosti i transparentnosti bio takav da garantuje čvrst i jak dogovor za oktobar", jedan je od zaključaka, a predlog su uputili svim strankama opozicije.
Stop za Tompsona
Glavni odbor Narodnog fronta utvrdio je datum održavanja redovne skupštine u aprilu, a koja će biti programskog karaktera na kojoj će predstaviti izborni program 2026-2030.
"Povodom aktuelne teme koncerata Tompsona u BiH, na kojima ponašanje pevača i publike na tim koncertima sadrže sve elemente krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne ili verske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, jer koncerti obiluju ustaškom ikonografijom i ustaškim pokličima, Glavni odbor Narodnog fronta donosi zaključak da pravni tim Narodnog fronta u što kraćem roku sastavi inicijativu koju će uputiti Predsedništvu BiH, Ministarstvu spoljnih poslova BiH, te Ministarstvu bezbednosti BiH, kako bi se pevaču Marku Perkoviću Tompsonu zabranio ulazak u Bosnu i Hercegovinu i preduzele sve potrebne mere i radnje kako bi se već počinjeno krivično delo adekvatno procesuiralo", poslednji je zaključak.
(Kurir.rs/Klix)