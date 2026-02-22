Slušaj vest

Narodni front je na svojoj šestoj redovnoj sednici Glavnog odbora, koja je danas održana u Banjaluci, analizirao stanje na terenu i stranačku infrastrukturu, te je donesen niz zaključaka u pravcu kadrovskog, organizacionog i medijskog jačanja stranke.

Kako navode, analizirana je ukupna politička i ekonomska situacija u Republici Srpskoj i doneti su određeni zaključci.

"Narodni front smatra da je za pobedu u oktobru ključno da, osim zajedničkog nastupa, opozicija jasno formuliše zajedničku platformu o ključnim društvenim problemima na koje ćemo ponuditi zajedničke odgovore i programska rešenja", navode.

Realizacija koncepta vlade

Pozvali su na realizaciju koncepta vlade u senci koji je ranije pokrenuo SDS.

Narodni front takođe predlaže da opozicioni pregovori obuhvate platformu dogovora o četiri pozicije, odnosno da, pored predsednika Republike i člana Predsedništva iz RS koji se biraju direktno, opoziciona platforma obuhvati i dve pozicije koje se biraju nakon izbora, a koje nisu ništa manje bitne, a to su predsednik Vlade i predsednik Narodne skupštine.

"Takođe, smatramo da se ovi razgovori ne smeju voditi parcijalno između stranaka, nego isključivo zajednički - na nivou svih stranaka opozicije, kako bi nivo poverenja, iskrenosti i transparentnosti bio takav da garantuje čvrst i jak dogovor za oktobar", jedan je od zaključaka, a predlog su uputili svim strankama opozicije.

Stop za Tompsona

Glavni odbor Narodnog fronta utvrdio je datum održavanja redovne skupštine u aprilu, a koja će biti programskog karaktera na kojoj će predstaviti izborni program 2026-2030.