Subotnje popodne u Gračanici, mestu kod Tuzle u Federaciji BiH, pretvorilo se u pravu dramu nakon što je u jednom objektu prijavljena krađa u kojoj su učestvovala tri razbojnika.

Ono što je moglo da se završi njihovim begom, okončano je brzom i hrabrom reakcijom policijskog službenika koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

Prema informacijama iz tamošnje policijske stanice Gračanica, oko 17.05 sati dežurnoj službi obratilo se obezbeđenje jednog trgovačkog objekta, prijavivši da je u toku krađa i da su osumnjičeni u bekstvu. Dok su patrole kretale na teren, u neposrednoj blizini nalazio se policajac Nail Kahvedžić, koji je bio u privatnoj kupovini.

Uočivši one koji se dovode u vezu s krađom, Kahvedžić je bez oklevanja krenuo za njima, pokušavajući da ih spreči da pobegnu. Tokom potere situacija je dodatno eskalirala – jedan od osumnjičenih je, prema prvim navodima, upotrebio vatreno oružje i pucao u pravcu policajca.

Iako izložen direktnoj opasnosti, Kahvedžić nije odustao. Uspeo je da stigne jednog od osumnjičenih, da ga savlada i zadrži do dolaska patrole. Brzom akcijom policije uhapšena su dvojica koji se dovode u vezu s krađom. Za trećim se trenutno traga.

S obzirom da je reagovao van dužnosti, građani su mu putem društvenih mreža uputili brojne reči podrške, ističući da je pravovremena i hrabra reakcija sprečila moguće teže posledice.

Kurir.rs/Sandžak danas

