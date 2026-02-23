Slušaj vest

Predsednik Republike Srpske (RS) Siniṣ̌a Кaran otpušten je danas sa lečenja iz Univerzitetskog kliničkog centra RS u Banjaluci.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsednika RS, Karanovo zdravstveno stanje je stabilno, a terapijski tretman u UKC RS je uspešno završen.

"Predsednik RS Siniša Karan će se, u skladu s preporukama lekara, postepeno vraćati svojim redovnim obavezama", navedeno je u saopštenju.

Siniša Karan Foto: Milivoje Pavicic/AP

Karan je u petak primljen u bolnicu zbog, kako je objavljeno, iscrpljenosti, posledica stresa i viroze.

