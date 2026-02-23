Predsednik RS Siniša Karan otpušten iz bolnice, u skladu sa preporukama lekara postepeno će se vraćati redovnim obavezama
SAOPŠTENJE KABINETA
PREDSEDNIK REPUBLIKE SRPSKE OTPUŠTEN IZ BOLNICE Zdravstveno stanje Siniše Karana stabilno, terapijski tretman u UKC RS uspešno završen
Predsednik Republike Srpske (RS) Siniṣ̌a Кaran otpušten je danas sa lečenja iz Univerzitetskog kliničkog centra RS u Banjaluci.
Kako je saopšteno iz Kabineta predsednika RS, Karanovo zdravstveno stanje je stabilno, a terapijski tretman u UKC RS je uspešno završen.
"Predsednik RS Siniša Karan će se, u skladu s preporukama lekara, postepeno vraćati svojim redovnim obavezama", navedeno je u saopštenju.
Siniša Karan Foto: Milivoje Pavicic/AP
Karan je u petak primljen u bolnicu zbog, kako je objavljeno, iscrpljenosti, posledica stresa i viroze.
(Kurir.rs/Beta)
