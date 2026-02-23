SERIJA ZEMLJOTRESA U REGIONU! JAK POTRES UDARIO MOSTAR, NAKON 5 MINUTA I KOD SPLITA Ljudi u panici: "Najjači potres do sada, četiri puta zaredom"
Zemljotres snage 3,4 stepena Rihtera zabeležen je danas u 20.29 časova na području Mostara u BiH.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.322 i dužine 17.4168.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Potres bio i u Hrvatskoj
U 20.35 zemljotres je zabeležen i u Hrvatskoj, a bio je jačine 3.3 stepena po Rihterovoj skali. Kako navodi EMSC, zemljotres je zabeležen severoistočno od Splita i 19 kilometara od Livna u BiH.
Građani se oglasili na mrežama
"Osetilo se četiri puta zaredom", "Bilo je jako", "Najjači potres do sada, strašno" - samo su neki od njih.