Slušaj vest

Zemljotres snage 3,4 stepena Rihtera zabeležen je danas u 20.29 časova na području Mostara u BiH.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.322 i dužine 17.4168.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Potres bio i u Hrvatskoj

U 20.35 zemljotres je zabeležen i u Hrvatskoj, a bio je jačine 3.3 stepena po Rihterovoj skali. Kako navodi EMSC, zemljotres je zabeležen severoistočno od Splita i 19 kilometara od Livna u BiH.

Građani se oglasili na mrežama