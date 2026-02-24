Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Republike Srpske (RS) Zlatan Klokić potpisao je 6. februara ugovor s Karlosom Truhiljom, šefom američke lobističke kuće Continental Strategy LLC, objavio je sarajevski portal Fokus.

Reč je o istoj lobističkoj kući koja je, prema dokumentima iz američkog registra stranih agenata, 15. aprila 2025. godine potpisala ugovor o lobiranju s organizacijom Bosnia American Alliance.

Pomenuta organizacija, stoji u dokumentu, ovaj ugovor s Continental Strategy LLC, potpisala je u ime Ministarstva spoljnih poslova BiH, s ministrom Elmedinom Konakovićemna čelu.

Prema ugovoru koji su potpisali Truhiljo i Klokić, Continental Strategy će od vlasti Republike Srpske za svoje usluge mesečno naplaćivati 35.000 dolara.

Ova lobistička kuća se ugovorom obavezala da će uspostaviti odnose i olakšati sastanke i diskusije s ključnim zainteresovanim stranama u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Sjedinjenih Američkih Država, navodi portal Fokus.

Dodaje da je zanimljivo to što isti iznos, kako stoji u ugovoru, plaća i Bosnia American Alliance koju vode Mirza Pilaković i Almas Šehić.

U ugovoru potpisanom 15. aprila 2025. stoji da će predstavljati Bosnia American Alliace kao deo sveobuhvatnog programa pružanja vladinih usluga s ciljem unapređenja profila BiH u SAD-u.

Republika Srpska je samo u protekle dve godine potpisala deset ugovora s raznim lobističkim kućama.

Poslednji put su, kako je naveo Fokus, pre deset dana vlasti RS su potpisali ugovor sa lobističkom kućom Lucas Compton LLC, koji na mesečnom nivou košta 40.000 dolara.

Sarajevski portal je objavio da je Karlos Truhiljo nekadašnji savetnik predsednika SAD Donalda Trampa. Njega je Tramp 2017. godine izabrao da bude ambasador SAD u Organizaciji američkih država.

Prošle godine Politico je objavio da ova lobistička kuća beleži sve više inostranih klijenata.

Osim Truhilja, u ovoj lobističkoj kući radi i Alberto Martinez, koji je bio šef kabineta Marka Rubija, u vreme kada je on bio senator.