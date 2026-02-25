Slušaj vest

Savet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je danas Zakon o dopunama Zakona o komunikacijama, kojim se uvodi obaveza registracije pripejd korisnika mobilnih usluga, da bi se izbegla ograničenja u utvrđivanju identiteta osoba koja koriste te usluge za vršenje krivičnih dela.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH saopštilo je da se bezbednosne i pravosudne institucije suočavaju sa ozbiljnim ograničenjima u utvrđivanju identiteta takvih osoba.

Ovim izmenama, navodi Ministarstvo, zatvara se pravna praznina koja je do sada omogućavala upotrebu pripejd SIM kartica bez registracije korisnika, što je u praksi otežavalo ili onemogućavalo efikasno vođenje istraga.

Predlagač dopuna zakona ministar Edin Forto rekao je da je ovo mera koja jača bezbednost građana, a ne zadire u njihovu privatnost.

"Ne uvodimo nadzor sadržaja komunikacija, već obavezu identifikacije korisnika, kao što je to već slučaj kod postpejd ugovora", izjavio je Forto, izrazivši nadu da će zakon u što kraćem roku proći parlamentarnu proceduru.

Operateri imaju rok 18 meseci

Dopune zakona predviđaju jasne rokove za primenu, odnosno Regulatorna agencija za komunikacije BiH dužna je da u roku od šest meseci donese podzakonski akt kojim će detaljno biti uređena procedura registracije, dok operateri imaju rok od 18 meseci da registruju sve postojeće pripejd korisnike.

Tek po isteku tog roka operater je dužan da obustavi pružanje usluge korisniku koji nije registrovan, navodi se u saopštenju.

"Usvajanjem ovih dopuna BiH odgovara na konkretne bezbednosne izazove i jača kapacitete institucija za efikasnije sprovođenje istraga, uz očuvanje prava na privatnost", navelo je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH u saopštenju.