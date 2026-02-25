Slušaj vest

Nepoznati muškarac je u 4. februara 2026. godine, ušao u radnju mobilne opreme u Istočnom Sarajevu i jednom muškarcu ukrao torbicu u kojoj se nalazilo gotovo 30.000 KM.

U tom trenutku u radnji nije bilo nikoga, a vrata su bila otključana. Kako je za "Dnevni avaz" izjavio vlasnik torbice M. T, krađa se dogodila u 18:45 sati.

Više kamera snimilo počinioca

"Došao sam kod prijatelja, čija se radnja nalazi odmah pored kafića. Tu u radnji sa mobilnim telefonima sam ostavio torbicu jer postoji video-nadzor. Kad god dođem, tu je ostavim. Prešli smo u kafić pored i taj čovek je iskoristio priliku. Iz kafića se uvek vidi ko ulazi u radnju, ali smo se zapričali, a on je iskoristio tih 40 sekundi, uleteo i uzeo samo torbicu", kaže sagovornik.

M. T. nudi novčanu nagradu od 5.000 KM svakome ko ima bilo kakva saznanja o počiniocu i javi mu na kontakt telefon.

"Lično ću ga nagraditi", poručio je M. T.

Na snimku koji je objavio "Dnevni avaz" vidi se da je reč o starijem muškarcu, obučenom u crno, sa crnom kapom na glavi i sedom bradom. Portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović potvrdila je za pomenuti portal da se na ovom slučaju intenzivno radi.