ZA SAMO 40 SEKUNDI, LOPOV JE UKRAO TORBICU SA 30.000 MARAKA U ISTOČNOM SARAJEVU! Vlasnik će BOGATO nagraditi svakoga ko mu otkrije bandita! (VIDEO)
Nepoznati muškarac je u 4. februara 2026. godine, ušao u radnju mobilne opreme u Istočnom Sarajevu i jednom muškarcu ukrao torbicu u kojoj se nalazilo gotovo 30.000 KM.
U tom trenutku u radnji nije bilo nikoga, a vrata su bila otključana. Kako je za "Dnevni avaz" izjavio vlasnik torbice M. T, krađa se dogodila u 18:45 sati.
Više kamera snimilo počinioca
"Došao sam kod prijatelja, čija se radnja nalazi odmah pored kafića. Tu u radnji sa mobilnim telefonima sam ostavio torbicu jer postoji video-nadzor. Kad god dođem, tu je ostavim. Prešli smo u kafić pored i taj čovek je iskoristio priliku. Iz kafića se uvek vidi ko ulazi u radnju, ali smo se zapričali, a on je iskoristio tih 40 sekundi, uleteo i uzeo samo torbicu", kaže sagovornik.
M. T. nudi novčanu nagradu od 5.000 KM svakome ko ima bilo kakva saznanja o počiniocu i javi mu na kontakt telefon.
"Lično ću ga nagraditi", poručio je M. T.
Na snimku koji je objavio "Dnevni avaz" vidi se da je reč o starijem muškarcu, obučenom u crno, sa crnom kapom na glavi i sedom bradom. Portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović potvrdila je za pomenuti portal da se na ovom slučaju intenzivno radi.
"Kada slučaj bude rasvetljen, izaći ćemo sa saopštenjem. Istraga je još u toku i sprovodi se pod nadzorom Tužilaštva", istakla je Stokanović.
(Kurir.rs/ATVBL)