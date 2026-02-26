Slušaj vest

Radnik koji je danas pao sa skele na Ilidži preminuo je, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kako je za medije kazala portparolka MUP KS Mersiha Novalić, Policijskoj upravi Ilidža je u 11.30 sati prijavljeno da je na gradilištu u ulici Ustanička došlo do povređivanja radnika.

"Nažalost, u 11.50 sati lekar Hitne pomoći je konstatovao smrt muškarca na licu mesta. Obavešten je tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji će rukovoditi uviđajem, a koji će obaviti pripadnici Uprave policije MUP KS", kazala je Novalić.

Ranije danas objavljeno je da je na području Ilidže došlo do nesreće na radu.

Više informacija o okolnostima ove nesreće bit će poznato nakon obavljenog uviđaja.

(Kurir.rs/Klix)

