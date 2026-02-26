Slušaj vest

Vaspitačice iz vrtića "Bambini" u Hadžićima u BiH uhapšene su zbog sumnje da su psihički zlostavljali petogodišnje dete.

Direktor vrtića Amel Tahirović (49) takođe je bio priveden, ali je nakon ispitivanja pušten na slobodu.

Policija je danas po nalogu tužioca uhapsila dve vaspitačice, sestre A. H. (25) i A. H. (27), zbog sumnje da su počinile krivična dela psihičkog nasilja, zapuštanja ili zlostavljanja deteta, kao i nanošenja lake telesne povrede u saizvršilaštvu.

Direktor vrtića priveden je zbog sumnje da je počinio krivična dela neprijavljivanja krivičnog dela ili počinioca, davanja lažnog iskaza i zapuštanja ili zlostavljanja deteta.

Nakon kriminalističke obrade, Tahirović je po nalogu tužioca pušten, dok će dve osumnjičene biti predane u nadležnost Županijskog tužilaštva Županije Sarajevo.

Tužilaštvo potvrdilo istragu

Iz Županijskog tužilaštva Županije Sarajevo potvrđeno je kako je izdata naredba o sprovođenju istrage protiv vaspitačica zbog psihičkog nasilja, zapuštanja ili zlostavljanja deteta i lake telesne povrede. Protiv odgovorne osobe vrtića istraga se vodi zbog neprijavljivanja krivičnog dela i davanja lažnog iskaza.

"Istraga je u toku. Budući da je oštećeno dete, zbog Zakona o postupanju s decom i maloletnicima u kaznenom postupku ne možemo davati više informacija", saopštili su iz Tužilaštva.

Zlostavljanje i ismevanje

Slučaj je dospeo u javnost nakon što se oglasio otac dečaka. Prema tvrdnjama roditelja, jedna od prijavljenih vaspitačica ugurala je dete u premalu hranilicu, pri čemu je dečak zadobio povrede, što je potvrdio i nalaz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Navodno je potom pozvala drugu decu da mu se rugaju. Roditelji tvrde da snimci nadzornih kamera prikazuju psihičko i fizičko zlostavljanje.

Sud je nalog za izuzimanje snimaka izdao tek deset dana nakon otvaranja istrage. Prema nezvaničnim informacijama, vaspitačica je podsticala ostalu decu da vređaju i ismevaju dečaka dok je on vrištao.