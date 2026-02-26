Slušaj vest

Gradsko veće grada Sarajeva usvojilo je danas inicijativu za vraćanje spomenika austrougarskom prestolonasledniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji kod Latinske ćuprije u Sarajevu.

Reč je o inicijativi Kluba odbornika Stranke za BiH, preneo je RTRS.

Spomenik Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji uklonjen je sa lokaliteta Latinske ćuprije i uništen nakon završetka Prvog svetskog rata i formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Prema informacijama federalnih medija, jedan deo tog spomenika danas je izložen u Muzeju Sarajeva, dok se preostala dva dela nalaze u Trebinju i na Kobiljoj Glavi.

Osobe koje poseduju te delove ranije su iskazale spremnost da ih ustupe uz određenu novčanu nadoknadu, čime bi bila otvorena realna mogućnost restauracije i njegovog ponovnog postavljanja.

Spomenik se nalazio na mestu, neposredno uz Latinsku ćupriju, sa kojeg je član organizacije „Mlada Bosna“ Gavrilo Princip 28. juna 1914. godine pucao u Franca Ferdinanda.

Ubrzo je Austrougarska objavila rat Srbiji, a atentat se smatra povodom za izbijanje Prvog svetskog rata.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je danas da inicijativa o vraćanju u Sarajevo spomenika austrougarskom prestolonasledniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji predstavlja jedinstven primer u svetu da se podiže spomenik okupatoru.

Ćosić je napomenuo da je BiH u 20. veku bila aneksirana od Austrougarske, čije su vlasti koristile resurse ove zemlje i tlačili narode.

"Kao ekonomista mogu reći da su Austrougari pokušavali da naprave takvu klimu da na sve moguće načine iscrpe resurse ove zemlje, a ništa ne daju stanovništvu. I nakon više od veka dođu neki ljudi koji kažu da treba podići spomenik takvim!?", naveo je Ćosić.

On je napomenuo da poštuje druge narode, ali i ocenio da je ovde reč o lutanju u pokušajima stvaranja identiteta.

"Odavno veću ludost nisam čuo. Definitivno je da je koren svega toga mnogo dublji i da pojedini i dalje lutaju između različitih identitetskih opredeljenja", rekao je Ćosić za Srnu.

