"POLITIČKO SARAJEVO RADI SAMO ONO ŠTO BI IMALO UŽASNE POSLEDICE PO SRBE" Premijer Republike Srpske o priči o vraćanju spomenika Francu Ferdinandu
Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da političko Sarajevo radi samo ono što remeti istoriju ili je imalo užasne posledice po Srbe, pa u tom smeru ide i priča o vraćanju spomenika Francu Ferdinandu, što smatra i početkom kampanje za opšte izbore.
Banjalučka ATCV navodi da je Minić podsetio da iz FBiH postoje toliki izlivi mržnje, dok iz Republike Srpske toga nema.
On je podsetio na pucnjavu u FBiH, pokliče pod kojima su odsecane glave srpskim borcima, pesme koje pozivaju na ubijanje i ukazao na činjenicu da se na to ćuti.
"Ovo što se dešava u političkom Sarajevu i okruženju ide u prilog tome da moramo biti jači, odlučniji i jedinstveniji bez obzira kako će to neko shvatiti", istakao je Minić.
On smatra i da poruke koje dolaze iz Sarajeva imaju jasan cilj da isprovociraju reakciju Srpske, ali je naglasio da neće uspeti u tome.
"Mi ćemo braniti Republiku Srpsku, nećemo dati njene institucije i imaćemo naše partnere, a to je Srbija koja je i potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma", naglasio je Minić.
Ne može se, kaže on, praviti zajednička priča ako svaki dan vređaju Republiku Srpsku.
"Želimo mir i stabilnost, ali nećemo dozvoliti napade", rekao je Minić i dodao da u Sarajevu mogu da rade šta hoće, ali je ukazao i da narod u FBiH ne podržava tu priču.
Prema njegovim riječima, tom narodu je do ekonomije, da se razgovara o privrednim potencijalima.
"Nažalost oni koji nemaju šta drugo reći o ekonomiji, privredi pričaju te nakaradne nacionalističke priče", zaključio je Minić.
(Kurir.rs/ATV)