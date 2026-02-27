Slušaj vest

Na Sretenje 15. februara 2026. godine, uz blagoslov sveštenika Igora Mastilovića, u organizaciji zavičajnog udruženja ”Ognjište” zasađen je drvored, od hrama Vaskrsenja Hristovog do Duhovnog i kulturnog centra Sveti kralj Milutin u centru sela Prebilovci.

Na akciju sadnje drvoreda, iz zaseoka Kuline, stigao je i Bojan Ekmečić čija je sedmočlana familija 2011. godine dobila traktor sa neophodnim priključcima od humanitarne organizacije Srbi za Srbe

Riječ je o stotinu višegodišnjih sadnica mediteranskog bora pinjola (pine stone) odnjegovanih u rasadniku iz Loznice u vlasništvu Marije Petronijević i Milinka Isakovića. Sadnice su poklon zavičajnom udruženju ”Ognjište”.

Prebilovci Foto: Aleksandar Saša Dragićević

Poslove transporta obavili su Boško Kojić iz Zvornika, koji se angažovao oko prevoza sadnica iz Loznice do Zvornika, dok stignu Marko Ždrakanović iz Beograda i Zoran Nadaždin iz Trebinja. Kojić je, uz tu uslugu, donirao 50 evra za aktivnost udruženja.

Jovica Božić, vlasnik i Miodraga Spaić, direktor firme „Bozholidays“ ustupili su kombi vozilo sa kojim su članovi Upravnog odbora udruženja Marko Ždrakanović i Zoran Nadaždin prevezli sadnice od Zvornika do Prebilovaca. Uz sadnice mediteranskog bora iz Zvornika u Prebilovce je stiglo 10 višegodišnjih sadnica tuja u kontejnerima, poklon od Branka Filipovića iz Zvornika. Tuje će biti zasađene u priprati hrama Vaskrsenja Hristovog.

Pred praznik Sretenje agažovana je građevinska firma IskopBabić iz Lokava da pripremi teren za sadnju borova. Radovi na pripremi terena za sadnju borova su donacija vlasnika firme Predraga Babića udruženju Ognjište.

Uz četiri od sedam članova Upranog odbora udruženja u akciji sadnje borova učestvovali su i Bojan Ekmečić, Ratko Vukčević, Milan Daković, Srđan Vukanović, Milan Dragićević, Aleksandar Saša Dragićević i Slaviša Brnjašić.

Od Dveri prebilovačkih koje obrazuju priprata hrama i mesno pravoslavno groblje pa do jedan kilometar udaljenog Duhovnog i kulturnog centra Sveti kralj Milutin, zasađen je drvored. Sadnice su poklon dobrotvora Marije Petronijević i Milinka Isakovića.

Prostor između hrama i mjesnog pravoslavnog grblja Dverima prebilovačkim prvi je nazvao Otac Igor (Mastilović) 23. septembra 2023. godine za vreme posete Prebilovcima patrijarha srpskog Porfirija. Njegovu Svetost u porti hrama sa hlebom, solju i cvećem dočekale su djevojčice Milica Bulut i Sara Dragićević i dječak Nikola Dragićević, eparhijsko sveštenstvo i brojni vjerujući narod. Patrijarh Porfirije je treći poglavar SPC koji je posjetio Prebilovce. Patrijarh Pave 4. avgusta 1991. služio je opjelo i svještao kriptu u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci Srba prethodno eshumirani iz hercegovačkih jama u koje su ih žive bacile ustaše NDH . Njegova Svetost patrijarh Irinej osvještao je 8. avgusta 2015. godine obnovljeni hram Vaskrsenja Hristovog u čijoj kripti su sahranjeni ostaci 4000 žrtava ustaškog zločina pronađenih u ruševinama miniranog hrama.

Prebilovci Foto: Aleksa Dragićević

Učesnici na akciji podizanja drvoreda. Stoje (s lijeva na desno) Bojan Ekmečić, Slaviša Brnjašić, Milan Dragićević, Zoran Nadaždin, Aleksandar Saša Dragićević, Srđan Vukanović, Marko Ždrakanović, Milan Bulut, Milosav Brnjašić, Ratko Vukčević, Milan Daković. Ispred Saše Dragićevića i Ratka Vukčevića nalaze se njihovi sinovi Marko i Mihail.