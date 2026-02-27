Bosna i Hercegovina
DRAMA U BRČKOM! VELIKI POŽAR ZAHVATIO FABRIKU: Osam povređenih radnika prevezeno u bolnicu
Osam radnika povređeno je u požaru u fabrici nameštaja "Alizino" u naselju Bukvik kod Brčkog. Svi su prevezeni su u Opštu bolnicu Brčko sa teškim respiratornim komplikacijama, potvrdio je portparol Zdravstvenog centra Brčko, Salih Ibrahimović za SRNA-u.
- Svi povređeni su zbrinuti, priključeni na kiseonik i trenutno se nalaze van životne opasnosti - rekao je Ibrahimović.
Požar je izbio u popodnevnim časovima i zahvatio veći deo pogona fabrike. Na terenu se i dalje nalaze vatrogasne jedinice sa desetak vozila koje pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.
