Osam radnika povređeno je u požaru u fabrici nameštaja "Alizino" u naselju Bukvik kod Brčkog. Svi su prevezeni su u Opštu bolnicu Brčko sa teškim respiratornim komplikacijama, potvrdio je portparol Zdravstvenog centra Brčko, Salih Ibrahimović za SRNA-u.

- Svi povređeni su zbrinuti, priključeni na kiseonik i trenutno se nalaze van životne opasnosti - rekao je Ibrahimović.

Požar je izbio u popodnevnim časovima i zahvatio veći deo pogona fabrike. Na terenu se i dalje nalaze vatrogasne jedinice sa desetak vozila koje pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju.

