- Ustav nije samo najviši politički i pravni akt, to je osnov na kojem počivaju institucije, propisuju se pravila i štite prava svakog čoveka. Ustav je temelj državnosti - rekao je Selak.

On je, povodom 34 godine od donošenja prvog Ustava Republike Srpske, rekao da je to podsetnik da je pravo temelj uređenog društva.

- U vremenima izazova, upravo je dosledno poštovanje Ustava najjači garant stabilnosti, pravne sigurnosti i poverenja u Republiku Srpsku - poručio je Selak.

Značaj Ustava se, kaže, pre svega, ogleda u uspostavljanju okvira za funkcionisanje sistema u različitim okolnostima.

- Ustav određuje nadležnosti organa vlasti, utvrđuje princip podele i nezavisnost sve tri vrste vlasti i obavezuje sve nosioce javnih funkcija da postupaju u skladu sa ustavnim aktom i zakonima. Bez takvog okvira nema ni pravne sigurnosti, ni poverenja građana u institucije, niti u svoju Republiku - rekao je Selak.

Prema njegovim riječima, Ustav Republike Srpske je tokom godina pokazao da je stabilan i izdržljiv, iako je pretrpio mnogobrojne izmene.

- NJegova usklađenost sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH potvrđuje da Srpska svoju poziciju gradi u skladu sa međunarodno priznatim okvirom i uz uvažavanje složene ustavne strukture BiH. Upravo ta ravnoteža, između samostalnog uređenja i poštovanja zajedničkog okvira, predstavlja jedan od najvažnijih elemenata našeg pravnog sistema - naveo je Selak.

Ističe da je posebno važno naglasiti da Ustav ne štiti institucije radi njih samih, već radi građana.

- Ustav garantuje ljudska prava i slobode, jednakost pred zakonom, pravo na imovinu, pravo na pravično suđenje i pravnu zaštitu. Svaka norma ima smisao samo ako se dosljedno primjenjuje i ako građanin može da oseti njeno dejstvo u svakodnevnom životu - napomenuo je Selak.

Zato je, kaže, vladavina prava više od pravnog principa.

- Ona je praktična obaveza. To znači da nijedna odluka ne sme biti iznad zakona, da institucije moraju delovati u okvirima svojih nadležnosti i da se svaki spor rešava u skladu sa propisanim procedurama - rekao je Selak.

On je istakao da snažan i stabilan ustavni poredak zahteva stalno unapređenje institucija.

- Potrebno je raditi na jačanju kapaciteta, unapređenju transparentnosti i poverenja javnosti, kao i na modernizaciji sistema kako bi bio dostupan i efikasan. Samo tako Ustav prestaje da bude formalni tekst i postaje živa norma koja uređuje odnose u društvu na adekvatan način - zaključio je Selak.

Skupština srpskog naroda BiH donela je na današnji dan 1992. godine Ustav, koji je jednoglasno usvojen na temeljima Deklaracije o osnivanju i garantovao punu ravnopravnost i jednakost naroda i građana Republike.