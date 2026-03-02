Dete je preminulo u vrtiću u Banjaluci nakon intervencije Hitne pomoći. Policija obavlja uviđaj, obavešten dežurni tužilac
Tragedija!
DETE STARO 10 MESECI PREMINULO U VRTIĆU! Policija obavlja uviđaj, evo šta je prijavljeno: Tragedija u Banjaluci
Slušaj vest
Dete je preminulo u vrtiću u Banjaluci, potvrdila je policija.
Banjalučkoj policiji je prijavljeno da je Odeljenje za hitnu pomoć pružalo pomoć detetu u vrtiću koje je, nažalost, preminulo.
- Danas oko 14.50 časova prijavljeno je da su zaposleni u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka pružali medicinsku pomoć detetu u vrtiću u Banjaluci. Oko 15.30 časova, Policijska uprava Banjaluka je od Policijske uprave Republike Srpske obaveštena da je dete preminulo - rekli su iz policije za ATV.
Na licu mesta je u toku uviđaj, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
O svim detaljima pročitajte naš tekst klikom na link.
Kurir.rs/Atv
Reaguj
Komentariši