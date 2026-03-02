OGLASILA SE POLICIJA O TRAGEDIJI U BANJALUCI! Beba stara 10 meseci preminula u vrtiću: Tužilaštvo naložilo obdukciju - OVO je mogući uzrok smrti?
Danas je dete, staro 10 meseci, preminulo u vrtiću u Banjaluci, potvrdila je policija.
Prve informacije ukazuju da je dete iznenada preminulo u snu i da u celom slučaju nema ništa sumnjivo.
- Tužilaštvo će naložiti obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti - kaže izvor ATV-a.
Ova neviđena tragedija dogodila se danas oko 14.50 časova. Videvši da beba ne pokazuje znake života, osoblje vrtića pozvalo je hitnu pomoć, koja je odmah reagovala i obavestila policiju.
Banjalučkoj policiji je prijavljeno da je Odeljenje za hitnu pomoć pružalo pomoć detetu u vrtiću koje je, nažalost, preminulo.
- Danas oko 14.50 časova prijavljeno je da su zaposleni u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka pružali medicinsku pomoć detetu u vrtiću u Banjaluci. Oko 15.30 časova, Policijska uprava Banjaluka je od Policijske uprave Republike Srpske obaveštena da je dete preminulo - rekli su iz policije za ATV.
Na licu mesta je u toku uviđaj, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Kurir.rs/Atv