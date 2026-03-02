Slušaj vest

Danas je dete, staro 10 meseci, preminulo u vrtiću u Banjaluci, potvrdila je policija.

Prve informacije ukazuju da je dete iznenada preminulo u snu i da u celom slučaju nema ništa sumnjivo.

- Tužilaštvo će naložiti obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti - kaže izvor ATV-a.

Ova neviđena tragedija dogodila se danas oko 14.50 časova. Videvši da beba ne pokazuje znake života, osoblje vrtića pozvalo je hitnu pomoć, koja je odmah reagovala i obavestila policiju.

Banjalučkoj policiji je prijavljeno da je Odeljenje za hitnu pomoć pružalo pomoć detetu u vrtiću koje je, nažalost, preminulo.

- Danas oko 14.50 časova prijavljeno je da su zaposleni u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka pružali medicinsku pomoć detetu u vrtiću u Banjaluci. Oko 15.30 časova, Policijska uprava Banjaluka je od Policijske uprave Republike Srpske obaveštena da je dete preminulo - rekli su iz policije za ATV.

Na licu mesta je u toku uviđaj, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.