Slušaj vest

Policija je pojačala bezbednosne mere u Republici Srpskoj, najpre oko objekata povezanih sa jevrejskom zajednicom, nakon eskalacije nasilja na Bliskom istoku, dok je u drugom delu zemlje tek pojačana mere opreza policijskih snaga.

Prema saopštenju MUP-a Republike Srpske, mere se sprovode s ciljem pravovremenog reagovanja i sprečavanja mogućih terorističkih napada, posebno u okolini Jevrejskog kulturnog centra u Banjaluci, ali i na drugim mestima.

Angažovani su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice i Žandarmerije koji obilaze objekte od posebnog interesa, sprovode pojačani nadzor i preduzimaju preventivne mere za očuvanje bezbednosti svih građana.

MUP je izvestio da su preduzete dodatne mere zbog mogućeg prelivanja krize izazvane eskalacijom nasilja na Bliskom istoku, kao i "povezanosti pojedinaca iz Federacije BiH s ekstremističkim grupama i učestvovanja u terorističkim napadima u BiH i svetu".

Policija je pozvala sve građane da sumnjive aktivnosti odmah prijave. Prema informacijama, policija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa sedištem u Mostarudobila je nalog da podigne mere opreza i pomno prati bezbednosnu situaciju.