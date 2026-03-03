Slušaj vest

Banjalučka policija danas je u akciji "Zodijak" uhapsila dve osobe, od kojih je jedan policajac, i zaplenila materiju za koju se sumnja da je kokain, te oko 77 hiljada konvertibilnih maraka (oko 40 hiljada evra), saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

 Navedeno je da su uhapšeni su N.V. i D.Ć. iz Banjaluke, a za dve osobe intenzivno traga.

Policija je pretresla pet lokacija, a u akciji su zaplenjeni digitalna vaga, municija, novac u više valuta i drugi predmeti.

Uhapšen policajac

"Pripadnici Policijske uprave Banjaluka, u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, danas su izveli ovu akciju", stoji u saopštenju.

Dodaje se da je uhapšeni policijski službenik D.Ć. suspendovan iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i protiv njega će biti pokrenut unutrašnji postupak.

(Kurir.rs/Beta)

