Beba koja je preminula u privatnom vrtiću u Banjaluci umrla je iznenadnom smrću, potvrđeno je obdukcijom tela koja je urađena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Radi se o Sindromu iznenadne dojenačke smrti. Na telu nije bilo povreda, niti su tokom istrage otkriveni bilo kakvi elementi koji bi ukazivali na neko krivično delo.

Desetomesečna beba preminula je juče tokom spavanja u vrtiću. Radnici vrtića su oko 13.30 časova uočili da beba ne daje znakove života i odmah su pozvali Hitnu pomoć.

- Nakon poziva na lice mesta je krenula kompletna medicinska ekipa, koju su činili doktor i dva medicinska tehničara. Po dolasku ekipe, zatečeno je muško dete, bez svesti, cijanotične kože - naveli su u Domu zdravlja Banjaluka.

Nakon provere vitalnih znakova, ekipa Hitne pomoći je započela reanimaciju deteta, koja je nastavljena u sanitetu tokom transporta na intenzivnu negu Klinike za pedijatriju u UKC Republike Srpske. Uprkos svim naporima lekara i merama reanimacije u 14.45 je konstatovana smrt deteta.