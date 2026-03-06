Slušaj vest

Kod 268.710 građana Bosne i Hercegovine istekao je rok važenja ličnih karata, saopšteno je iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmenu podataka BiH (IDDEEA).

U saopštenju upućenom medijima navodi se da je 5. marta 2026, u Republici Srpskoj 95.292 ličnih karata sa isteklim rokom važenja, u Federaciji BiH 163.307, a u distriktu Brčko 10.111.

"Ovi podaci jasno ukazuju koliko je važno na vreme proveriti rok važenja ličnih dokumenata. Podsećamo građane da provere datum isteka svoje lične karte i blagovremeno podnesu zahtev za zamenu, kako bi izbegli eventualne poteškoće u ostvarivanju svojih prava i korišćenju usluga", naveli su iz IDDEEA.

(Kurir.rs/Beta)

