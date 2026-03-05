Slušaj vest

Avion "Flaj Dubaija" sa 173 državljana BiH poleteo je danas iz Dubaija za Sarajevo, potvrdio je za Radio-televiziju Republike Srpske ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Bojan Đokić.

Rekao je da će videti kakva će večeras biti situacija sa eventualnim dodatnim linijama "Flaj Dubaija" za Sarajevo, navodeći da će se pokušati ubaciti dodatni let za državljane BiH koji su imali karte, a ostali su u UAE.

"Niko nije ugrožen"

Đokić je naveo da "nema razloga za tenzije i da niko od građana iz BiH nije ugrožen u UAE". Let iz Dubaija za Sarajevo bio je planiran juče, ali je otkazan.

Ministarstvo finansija i trezora u Savetu ministara jutros je izdalo pozitivno mišljenje i obezbedilo sredstva za organizovanje povratka građana BiH iz ugroženih područja Bliskog istoka, napisao je na društvenoj mreži Iks ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić.

"Očekujem odluku Saveta ministara BiH već danas kako bi bezbedan povratak građana bio omogućen što pre. Ukoliko bude potrebno, Ministarstvo finansija i trezora BiH obezbediće i dodatna sredstva", istakao je Amidžić.