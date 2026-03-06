Slušaj vest

Švedski tapetar poreklom iz Bosne i Hercegovine Frank Arnautović (57) ostao je šokiran kada je na svom bankovnom računu iznenada ugledao veliku svotu novca koja nije bila njegova.

Kako piše švedski "Dagens Nyheter", sve je počelo jedne večeri u decembru kada je primetio da mu je na račun uplaćeno oko 13.000 evra.

"Pomislio sam da je neka greška i da će novac ubrzo nestati", rekao je Arnautović.

Međutim, kada se narednog dana ponovo prijavio na elektronsko bankarstvo, iznos na računu bio je još veći. Na njegov račun je ukupno uplaćeno oko 900.000 evra.

"Uplašio sam se. Pomislio sam da će neko pokucati na vrata i tražiti novac ili me naterati na nešto. To nije bio moj novac i nisam ga želeo", kazao je.

Foto: Juan Roballo / Alamy / Alamy / Profimedia

Arnautović je odmah kontaktirao banku i prijavio grešku. Nakon određenog vremena banka je uklonila većinu novca sa računa, ali je početkom februara primetio da je 13.000 evra i dalje ostalo na računu, zbog čega je ponovo morao da pošalje podsetnik banci.

Iz banke su mu prvo odgovorili da je reč o tehničkoj greški, a kasnije su naveli da je za prenos novca korišćen njegov bankovni identitet. U odgovoru su naveli da se ne može utvrditi da li je upravo on izvršio prenos, ali da je korišćen njegov bankovni ID za koji je odgovoran.

Dodali su i da novac nije pripadao njemu, već je prebačen sa jednog od bankinih računa, te da bi u slučaju sudskog postupka to verovatno bilo tretirano kao krađa. Ipak, banka je poručila da ne planira da podnosi krivičnu prijavu.

Ovakav odgovor Arnautovića je zbunio i razočarao, ali kaže da danas nije ljut na banku.

"Verujem da je neko u banci pokušao brzo da rešit problem i napravio grešku", rekao je.

Arnautović tvrdi da nikada nije razmišljao da zadrži novac. Kada je prijateljima ispričao šta se dogodilo, mnogi su mu, kaže, u šali rekli da bi trebalo da dobije nagradu.

"Kako bi društvo funkcionisalo kada ne bismo radili ispravne stvari? Rekao sam sinu da sam nazvao banku i rešio problem, a on mi je rekao: 'Tata, ponosan sam na tebe'. To mi je najveća nagrada", rekao je Arnautović.

Iz banke SEB poručili su da su ovakvi slučajevi izuzetno retki i izrazili žaljenje što se klijent osećao loše zbog cele situacije. Dodali su da banka ima sisteme koji otkrivaju pogrešne transakcije, ali da postupci njihovog rešavanja ponekad mogu trajati duže nego što bi klijenti želeli.