Osoblje Ambasade Bosne i Hercegovine napustilo je Teheran nakon što im je Iran saopštio da više ne mogu da garantuju njihovu bezbednost.

Ovu informaciju je za Klix.ba potvrdio ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković.

„Iranci nisu mogli da garantuju njihovu bezbednost“, rekao je Konaković.

Osoblje bosanske ambasade, predvođeno ambasadorom Nijazom Čardaklijom, sletelo je juče na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Važno je naglasiti da ovo ne znači prekid diplomatskih odnosa sa Iranom, već samo potez koji je neophodan zbog sukoba na Bliskom istoku.

Deo osoblja prethodno evakuisan prvog dana sukoba

Šef bosanske diplomatije je prvog dana sukoba rekao da je deo osoblja ambasade već evakuisan, zajedno sa njihovim porodicama i nekoliko bosanskih državljana koji su izrazili želju da napuste region.

„Već smo evakuisali deo osoblja, zapravo porodice naših zaposlenih i nekoliko građana BiH koji su izrazili želju za evakuacijom. Neki su ostali na sopstveni zahtev. U Ambasadi imamo dve osobe koje su još uvek tamo i sa njima smo razgovarali jutros. U kontaktu smo sa drugim ambasadama i veliki broj naših građana nas je kontaktirao zabrinut zbog razvoja događaja“, rekao je tada Konaković.

Domaće vlasti takođe rade na organizovanju evakuacije građana BiH iz ratom razorenih zemalja Bliskog istoka. Ove nedelje, dve grupe građana BiH vratile su se avionom iz Dubaija u Sarajevo.