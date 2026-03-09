Slušaj vest

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je oslobodio gradonačelnika TeslićaMilana Milićevića i načelnika odeljenja Nikolu Stokića optužbi za malverzacije oko upotrebne dozvole za objekat investitora Alena Seferovića.

Sud je odbio žalbe tužilaštva i potvrdio raniju oslobađajuću presudu Okružnog suda u Banjaluci.

Miličević je bio optužen za trgovinu uticajem jer je, prema navodima tužilaštva, od investitora tražio poslovni prostor od 80 kvadrata, stan ili 100.000 KM (ispisano na papiriću i poslato u poruci kao broj "3") kako bi ubrzao izdavanje dozvole.

Stokić se teretio za zloupotrebu položaja jer šest godina nije uklonio nelegalni objekat koji je ometao postavljanje trafostanice neophodne za priključak zgrade na mrežu.