U mestu Šušnjari kod Laktaša zavladali su šok i neverica nakon što su u garaži porodičnog imanja pronađena tela oca (N.R.) i sina (LJ.R.).

Komšije navode da su u kući živeli supružnici sa sinom, ali da majka u trenutku zločina navodno nije bila prisutna. Nastradali sin imao je oko 30 godina.

Jake policijske snage obezbeđuju mesto događaja, a na teren je stiglo i vozilo gradskog groblja. Iako su komšije potvrdile da su otac i sin bili u korektnim odnosima sa okolinom, motivi ove tragedije još uvek nisu zvanično poznati, kao ni to ko je prvi potegao oružje. Jedan od komšija je na pitanje o porodičnim problemima kratko prokomentarisao: "Ma, svaka porodica ih ima".