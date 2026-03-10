Slušaj vest

Tela oca i sina, Nenada (50) i Ljubiše R. (27), pronađena su danas u garaži porodične kuće u selu Šušnjari kod Laktaša, a prema prvim, nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o ubistvu i samoubistvu, ali se još uvek ne zna ko je pucao.

Kako se takođe dodaje, saznaje da su otac i sin u vreme tragedije bili sami kod kuće, dok je majka bila na poslu.

Prema rečima komšija, niko nije video šta se tačno dogodilo, a oni su za ATV rekli da su Nenad i Ljubiša navodno jutros nešto radili po kući, jer su čuli zvuk lupanja kao da je udarao u metal. Niko ne zna šta je motiv tragedije, a nezvanično se saznaje da je bilo nekih neslaganja između oca i sina i sumnja se da je svemu prethodila tuča.

Komšije su istakle da ranije nije bilo problema u ovoj porodici i posebno su naglasile da su Ljubiša i Nenad dobri ljudi.

Kako su rekli, Ljubiša je povremeno radio u Sloveniji.

Tužilaštvo: Pronađen pištolj, zaplenjena parafinska rukavica

Okružno javno tužilaštvo (OJT) Banjaluka, navodeći inicijale, potvrdilo je izveštaj ATV-a da su u Šušnjarima kod Laktaša pronađena dva tela.

- U garaži porodične kuće u Šušnjarima, grad Laktaši, 10. marta 2026. godine pronađena su dva tela N.R., rođenog 1975. godine, i LJ.R., rođenog 1998. godine, iz Šušnjara. Pronalazak beživotnih tela prijavljen je Policijskoj stanici Laktaši oko 12:00 časova - saopštilo je OJT Banjaluka.

Dodali su da je tokom uviđaja na mestu tragedije pronađen pištolj.

- Uviđaj na licu mesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Banjaluka - dodalo je Tužilaštvo.

Tužilac je takođe naložio obdukciju radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

- Tokom istrage, zaplenjene su parafinske rukavice radi veštačenja na prisustvo barutnih čestica, a tužilac je naložio i preduzimanje drugih potrebnih radnji i mera radi utvrđivanja okolnosti incidenta - zaključilo je banjalučko tužilaštvo.