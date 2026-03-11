Slušaj vest

Dvogodišnje dete je danas zadobilo povrede kada je upalo u otvoreni šaht kod ambulante u Rudniku, na području opštine Travnik, potvrđeno je za portal "Avaza".

- 11.03.2026. godine u 12:30 sati, u PS Travnik, u policijsku ispostavu Han Bila primljena je telefonska prijava da je u krugu ambulante Rudnik u Han Biloj u krugu iste u šaht velike dubine upalo dete rođeno 2024. godine koje je tom prilikom zadobilo telesne povrede te je prebačeno na CUM Sarajevo – potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža, dodao je da su uviđajne mere i radnje izvršili policijski službenici OKP-a PU Travnik, a pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Za sada javnosti nije poznato na koji način se ovaj događaj desio, kao ni da li su roditelji bili pored deteta.

Kurir.rs/Avaz

