Obdukcija tela Nenada (51) i Ljubiše R. (28), oca i sina koji su juče pronađeni mrtvi u garaži pored njihove porodične kuće u Šušnjarima, kod Laktaša, potvrdila je da su obojica ubijeni projektilima ispaljenim iz pištolja.

Rane na telima, kako saznaje ATV, potvrdile su početne sumnje istražitelja da je otac prvo pucao u sina, a zatim sebi oduzeo život.

Pored tela koja su pronađena u garaži porodične kuće, pronađen je i pištolj kao i tri čaure.

Tri ispaljena hica

- Na telu sina pronađene su povrede nastale od tri hica. Jedna je bila rana na nozi, a dve na grudima, od kojih je jedan metak prošao i kroz ruku, dok je druga rana bila smrtonosna. Otac je imao jednu ranu na glavi i sve ukazuje na to da je sam sebe upucao - kaže izvor ATV-a.

Na mestu zločina pronađeni su pištolj i čaure, koje će biti predmet dalje forenzičke analize, a zaplenjene su i parafinske rukavice kako bi se potvrdilo ko ga je pucao.

Majka bila na poslu za vreme tragedije

Motiv ubistva je nepoznat i predmet je dalje istrage. Prema nezvaničnim informacijama, ranije je bilo nekih neslaganja između oca i sina, a pretpostavlja se da je tragediji prethodila svađa, koja je kulminirala tučom.

U trenutku tragedije, otac i sin su bili sami kod kuće. Nenadova supruga i Ljubišina majka su u tom trenutku bile na poslu.

Komšije imaju samo reči hvale za ovu porodicu. Čitav slučaj ih je šokirao jer, kako kažu, ništa nije ukazivalo da bi mogla da se dogodi tragedija. Kažu da niko u komšiluku nije imao problema sa Račićima, opisuju ih kao dobre ljude.

Oglasilo se tužilaštvo

Okružno javno tužilaštvo(OJT) Banjaluka, navodeći inicijale, potvrdilo je izveštaj ATV-a da su u Šušnjarima kod Laktaša pronađena dva tela. - U garaži porodične kuće u Šušnjarima, gradLaktaši, 10. marta 2026. godine pronađena su dva tela N.R., rođenog 1975. godine, i LJ.R., rođenog 1998. godine, iz Šušnjara. Pronalazak beživotnih tela prijavljen je Policijskoj stanici Laktaši oko 12:00 časova - saopštilo je OJT Banjaluka. Dodali su da je tokom uviđaja na mestu tragedije pronađen pištolj. - Uviđaj na licu mesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštvaBanjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Banjaluka - dodalo je Tužilaštvo.