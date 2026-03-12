Slušaj vest

U okviru posete Republici Azerbejdžan, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Bakuu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

Ovom prilikom, sagovornici su razmenili mišljenja o trenutnim političkim, ekonomskim i bezbednosnim prilikama u svetu, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima.

Cvijanović je izrazila solidarnost sa narodom Azerbejdžana, te punu podršku naporima predsednika Alijeva i svih institucija Azerbejdžana u nastojanju da obezbede mirno i stabilno okruženje za svoje građane i region u celini, kroz unapređivanje regionalne stabilnosti putem dijaloga i saradnje.

Na sastanku je razgovarano o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i saradnje sa Azerbejdžanom u različitim oblastima, sa posebnim akcentom na realizaciju infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.

Srpski član Predsedništva upoznala je sagovornika i o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, posledicama stranog intervencionizma, te nastojanju da se proces donošenja odluka vrati domaćim institucijama, u ustavne i demokratske okvire.

Cvijanović se prethodno obratila na Global forumu u Bakuu, te istakla da svaka kriza donosi i nove mogućnosti, pod uslovom da se bude dovoljno mudar, da se udruže snage i traže bolja rešenja, kako za zemlje ponaosob, tako i na regionalnom, pa i na globalnom nivou.

(Kurir.rs/RTRS)

