U okviru posete Republici Azerbejdžan, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Bakuu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

Ovom prilikom, sagovornici su razmenili mišljenja o trenutnim političkim, ekonomskim i bezbednosnim prilikama u svetu, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima.

Cvijanović je izrazila solidarnost sa narodom Azerbejdžana, te punu podršku naporima predsednika Alijeva i svih institucija Azerbejdžana u nastojanju da obezbede mirno i stabilno okruženje za svoje građane i region u celini, kroz unapređivanje regionalne stabilnosti putem dijaloga i saradnje.

Na sastanku je razgovarano o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i saradnje sa Azerbejdžanom u različitim oblastima, sa posebnim akcentom na realizaciju infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.

Srpski član Predsedništva upoznala je sagovornika i o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, posledicama stranog intervencionizma, te nastojanju da se proces donošenja odluka vrati domaćim institucijama, u ustavne i demokratske okvire.