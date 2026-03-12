Slušaj vest

Bosna i Hercegovina pridružila se državama koje su sponzorisale rezoluciju o osudi iranskih napada na zemlje Persijskog zaliva, koju je u sredu usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Međutim, najviši državni zvaničnik Željko Komšić ogradio se od te odluke, tvrdeći da se Iran "samo brani".

Glasanje ambasadora BiH u UN

Ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija sledio je instrukcije Ministarstva spoljnih poslova BiH i glasao za rezoluciju, iako o tome nije postojalo zvanično stajalište Predsedništva BiH. Rezoluciju je podržalo 135 država članica Ujedinjenih nacija, dok su Rusija i Kina bile uzdržane. Rezoluciju je u ime Saveta za saradnju arapskih država predložio Bahrein.

Komšić: Ambasador nije trebao da glasa bez saglasnosti

Komšić, koji trenutno obavlja dužnost predsedavajućeg Predsedništva BiH, izjavio je da Lagumdžija nije trebao da glasa za rezoluciju bez saglasnosti državnog vrha i da mu je to preneo tokom telefonskih razgovora.

"Iran ima pravo da se brani"

- U toj rezoluciji se osuđuje Iran zato što je delovao prema tim zemljama, ali se nigde ne govori o tome da Iran, koji je napadnut, ima pravo, po Povelji Ujedinjenih nacija, da se brani. Svaka zemlja sa čije teritorije dolazi napad na drugu državu smatra se agresorom. Iran nije prvi započeo te aktivnosti, nego su one bile usmerene prema Iranu. Sve akcije koje je Iran izvodio mogu se karakterisati kao odbrambene - izjavio je Komšić, kako prenose lokalni mediji.

Zahtev za sednicu Predsedništva BiH

Sednicu Predsedništva BiH o podršci rezoluciji u sredu je zatražila članica državnog vrha Željka Cvijanović. Komšić je rekao da je sednicu sazvao, ali da ona nije mogla da bude održana pre samog glasanja u Savetu bezbednosti.

Komšić: BiH nema koristi od sponzorstva rezolucije

Komšić smatra da je sponzorisanje rezolucije u slučaju BiH ionako bilo nevažno, jer zemlja nije članica Saveta bezbednosti. Prema njegovim rečima, BiH od toga može imati samo štetu, a nikakvu korist.