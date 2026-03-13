Slušaj vest

Vladajuća koalicija u Republici Srpskojpriprema se da donese zakone kojima će zabraniti svako veličanje NDH, a nove zakonske odredbe podrazumevaju i rušenje spomenika na teritoriji srpskog entiteta na kojima hrvatski grb počinje belim poljem.

To je u petak najavio Srđan Mazalica, šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u parlamentu Republike Srpske, koji bi na sednici zakazanoj za 17. mart trebalo da razmatra predlog za usvajanje rezolucije o osudi ustaških, nacističkih i fašističkih ideologija.

Tompsonov koncert kao okidač

Usvajanje takve rezolucije predlog je koji je pokrenula opoziciona Srpska demokratska stranka (SDS) nakon koncerta Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu u februaru, kada je deo publike uzvikivao ustaški pozdrav "za dom spremni".

SNSD predlaže oštriji tekst od SDS-a

Mazalica je, gostujući u programu javnog servisa RTRS, rekao kako su u stranci Milorada Dodika pripremili tekst koji je znatno oštriji od SDS-ovog pa osim načelne osude ustaškog režima NDH izričito proglašava zločinačkim i genocidnim.

Najavio je i kako u SNSD-u žele da rezolucija bude pravni temelj za donošenje zakona kojima bi se kažnjavalo veličanje NDH, ali i podizanje spomenika koji se s njom mogu povezati.

- Tražićemo od vlade RS-a zakonske propise kojima će se sankcionisati promovisanje ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola - rekao je Mazalica, pojašnjavajući kako bi se zakonske odredbe koje podrazumevaju kažnjavanje odnosile i na "spomenike, manifestacije, imenovanje ulica i javnih institucija po pripadnicima ovih pokreta, održavanje javnih manifestacija kojima se oni veličaju kao i na upotrebu oznaka i simbola i pozdrava povezanih s tim ideologijama".

Rušenje postojećih spomenika

Na pitanje voditeljke šta će u tom slučaju biti sa već postojećim spomenicima koje bi vlast u RS-u mogla smatrati spornim, Mazalica je odgovorio kako će SNSD tražiti od vlade Republike Srpske da se takvi spomenici sruše jer podstiču versku i nacionalnu mržnju.