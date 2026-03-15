Bilećanin Marko Milošević ulovio je juče u Bilećkom jezeru soma od 90 kilograma, čija dužina dostiže čak 257 centimetara.

Milošević je u razgovoru za portal "Direkt" rekao da je ribolov njegov životni hobi i ističe da mu je upravo dugogodišnje iskustvo pomoglo da savlada ovu rečnu neman.

Iako je kapitalnih ulova imao i ranijih godina, kaže da ovoliku ribu nije imao prilike ni da vidi uživo.

- Inače somovi sa ovom dužinom budu i preko 120 kilograma, ali je ovaj mršav, kako izlazi iz zime - pojasnio je Milošević.

Markova borba sa somom, ovoga puta, trajala je oko sat vremena, a društvo na čamcu, kako nam kaže, pravila mu je supruga.

- Nakon ulova imao sam adrenalina pet minuta i to je to. Više mi je navika ribolov na krupnu ribu - priča Milošević i dodaje da se nada da će svoje granice prelaziti i dalje.

Kurir.rs/Srpska info

