Slušaj vest

Tela oca i sina pronađena su jutros u porodičnoj kući u Bijeljini i prema nezvaničnim informacijama radi se o ubistvu i samoubistvu.

Kako je potvrđeno za ATV tela je zatekla majka, odnosno supruga preminulih muškaraca.

”Na oba tela su vidljive povrede od vatrenog oružja i preliminarne informacije ukazuju da je sin pucao u oca, a potom izvršio samoubistvo. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ove tragedije”, kaže izvor ATV-a.

Portparol PU Bijeljina Tanja Kovačević potvrdila je da su u porodičnoj kući u Bijeljini pronađena tela dvojice muškaraca, te da je u toku uviđaj.

Na licu mesta se nalaze policija, lekar mrtvozornik, kao i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

(Kurir.rs/banjaluka.net)

Policija Republika Srpska
