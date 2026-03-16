DETALJI TRAGEDIJE U BIJELJINI: Žena pronašla tela sina i muža u porodičnoj kući, u toku uviđaj
Tela oca i sina pronađena su jutros u porodičnoj kući u Bijeljini i prema nezvaničnim informacijama radi se o ubistvu i samoubistvu.
Kako je potvrđeno za ATV tela je zatekla majka, odnosno supruga preminulih muškaraca.
”Na oba tela su vidljive povrede od vatrenog oružja i preliminarne informacije ukazuju da je sin pucao u oca, a potom izvršio samoubistvo. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti ove tragedije”, kaže izvor ATV-a.
Portparol PU Bijeljina Tanja Kovačević potvrdila je da su u porodičnoj kući u Bijeljini pronađena tela dvojice muškaraca, te da je u toku uviđaj.
Na licu mesta se nalaze policija, lekar mrtvozornik, kao i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.
Više informacija biće poznato nakon uviđaja.
