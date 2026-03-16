U toku je proces gasifikacije Republike Srpske, projekat vredan 1,02 milijarde konvertibilnih maraka koji se finansira iz budžeta i predstavlja najveću investiciju u istoriji, a čiji je rok za završetak četiri godine, rekao je direktor kompanije "Sarajevo-gas" Nedeljko Elek.

- Mi smo sve završili. Završen je projekat, tenderska dokumentacija i javna nabavka. Očekujemo potpisivanje sa izvođačima - istakao je Elek u podkastu Srne i podsetio da je projekat gasifikacije rezultat gasnog aranžmana sa Rusijom.

Elek je pojasnio da je reč o projektu u koji su uključene sve institucije Republike Srpske, istakavši da je šef koordinacionog tima premijer Savo Minić, preneo je RTRS.

- Mi ćemo imati i poseban zakon o izgradnji magistralnog gasovoda. Imaćemo gasne stanice u svakoj opštini i gradu, njih 18. To je jedan ozbiljan preokret u izgledu cele Republike i posle ništa neće biti isto - istakao je Elek.

Početak radova u avgustu

On kaže da je priču o izgradnji otvorio Milorad Dodik koji je tražio da se što pre gasovod dovede do Banjaluke s obzirom na sve probleme s kojima se suočava ovaj grad.

- Počinjemo u avgustu ove godine i za 18 meseci ulazimo u Banjaluku. Banjaluka ima najviše problema zbog grejanja i ekologije.

Na listi je često kao jedan od najzagađenijih gradova sveta - rekao je Elek.

On je naveo brojne benefite gasifikacije, naglasivši posebno da je cena kubnog metra gasa jednu KM, a vode 1,5 KM.

- Banjaluka će da dobije gas i imaćete jeftiniji energent, a još će biti ekološki prihvatljiv - istakao je Elek.

Amerikanci podržali projekat

Elek je istakao da Evropska unija, odnosno Brisel, "uslovljavaju brojne zemlje kroz energetske aranžmane i zbog toga više nije poželjan partner".

- Moramo koristiti dobre odnose sa Rusima i Amerikancima i graditi neku svoju priču. Ovaj gasovod je potvrda toga. Imao sam korektne razgovore sa ljudima iz američke Ambasade koji su podržali projekat i nemaju ništa protiv toga - poručio je Elek.

On je istakao da Republika Srpska treba razvijati pojedinačne odnose sa državama Evropske unije, navodeći primer Mađarske, Slovačke i drugih zemalja.

- Ekonomija se ne treba vezivati za politiku. Mislim da partneri iz EU koji sarađuju sa Republikom Srpskom i Federacijom sarađivaće bez obzira na sve odnose. Njih interesuje da li imamo konkurentan i jeftin proizvod za njih - istakao je Elek.