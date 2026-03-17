STIGLO ZAHLAĐENJE U BiH: Od -6 na Bjelašnici, do 14 u Mostaru
Širom Bosne i Hercegovine danas je stiglo najavljeno zahlađenje koje je donelo osetan pad temperature, naoblačenje i padavine. Jutros je u većem delu zemlje bilo oblačno, dok je kiša već registrovana u zapadnim i severozapadnim krajevima.
Tokom prepodneva padavine su uglavnom bile slabe, ali će od sredine dana jačati i zahvatiti većinu predela.
U nižim predelima očekuje se kiša koja će povremeno biti intenzivnija, dok će u brdsko-planinskim krajevima padati sneg.
Samo na jugu zemlje zadržaće se toplije vreme
Dolazak hladnijeg vazduha sa severa uslovio je značajan pad temperature, pa će se najviša dnevna kretati između 5 i 11 stepeni. Na jugu zemlje zadržaće se toplije vreme sa temperaturama od 14 do 18 stepeni.
Jutarnja merenja zabeležila su velike razlike, od -6 stepeni na Bjelašnici do 14 stepeni u Mostaru.
Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, koji će povremeno biti pojačan i dodatno pojačavati osećaj hladnoće.
U višim predelima se očekuje slab sneg, dok bi u pojedinim nižim krajevima, posebno u Sarajevu, kiša povremeno mogla prelaziti u susnežicu. Prema meteorološkim modelima, padavine promenljivog intenziteta zadržaće se tokom većeg dela dana.
