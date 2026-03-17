Širom Bosne i Hercegovine danas je stiglo najavljeno zahlađenje koje je donelo osetan pad temperature, naoblačenje i padavine. Jutros je u većem delu zemlje bilo oblačno, dok je kiša već registrovana u zapadnim i severozapadnim krajevima.

Tokom prepodneva padavine su uglavnom bile slabe, ali će od sredine dana jačati i zahvatiti većinu predela.

U nižim predelima očekuje se kiša koja će povremeno biti intenzivnija, dok će u brdsko-planinskim krajevima padati sneg.

Samo na jugu zemlje zadržaće se toplije vreme

Dolazak hladnijeg vazduha sa severa uslovio je značajan pad temperature, pa će se najviša dnevna kretati između 5 i 11 stepeni. Na jugu zemlje zadržaće se toplije vreme sa temperaturama od 14 do 18 stepeni.

Jutarnja merenja zabeležila su velike razlike, od -6 stepeni na Bjelašnici do 14 stepeni u Mostaru.

Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, koji će povremeno biti pojačan i dodatno pojačavati osećaj hladnoće.