Narodna skupština Republike Srpske ponovo je izabrala Sava Minića i njegov kabinet u istom ministarskom sastavu.

Posle višečasovne rasprave, Narodna skupština je izabrala novu Vladu Republike Srpske.

Predsednik Vlade Savo Minić i 16 ministara dvadesetog saziva Vlade, položili su zakletvu.

U završnim rečima, Minić je zahvalio poslanicima na konstruktivnoj raspravi, i što su pokazali, kako kaže do sada najveći stepen zajedništva u izuzetno izazovnim vremenu.

Poručio je da će Vlada odgovoriti na sve aktuelne probleme, a koji se tiču i rastuće cijene nafte, ali i poboljšanja sveukupnog standarda građana.

Poslanici vladajuće koalicije saglasni su sa stavom Minića, da su prethodne vlade bile legalne kao i sve njihove odluke.

Kurir,rs/RTRS

