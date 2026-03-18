Odluka Narodne skupštine RS
IZABRANA NOVA VLADA REPUBLIKE SRPSKE: Savo Minić ponovo dobio podršku Skupštine RS
Narodna skupština Republike Srpske ponovo je izabrala Sava Minića i njegov kabinet u istom ministarskom sastavu.
Posle višečasovne rasprave, Narodna skupština je izabrala novu Vladu Republike Srpske.
Predsednik Vlade Savo Minić i 16 ministara dvadesetog saziva Vlade, položili su zakletvu.
U završnim rečima, Minić je zahvalio poslanicima na konstruktivnoj raspravi, i što su pokazali, kako kaže do sada najveći stepen zajedništva u izuzetno izazovnim vremenu.
Poručio je da će Vlada odgovoriti na sve aktuelne probleme, a koji se tiču i rastuće cijene nafte, ali i poboljšanja sveukupnog standarda građana.
Poslanici vladajuće koalicije saglasni su sa stavom Minića, da su prethodne vlade bile legalne kao i sve njihove odluke.
Kurir,rs/RTRS
