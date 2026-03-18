Okružni sud u Doboju je prvostepenim rešenjem utvrdio da je muškarac N. Đ. (83) sa područja Stanara sekirom ubio suprugu u stanju neuračunljivosti i izrekao mu meru obaveznog psihijatrijskog lečenja.

Sud je utvrdio da je optuženi 10. novembra prošle godine u porodičnoj kući počinio krivično delo ubistvo u stanju neuračunljivosti usled aktuelno intenzivirane hronične duševne bolesti tipa paranoja ljubomore.

Dok je njegova supruga spavala u spavaćoj sobi, on je ušao i zadao joj dva udarca sekirom u desnu slepoočnu čeonu regiju glave, saopšteno je iz Okružnog suda.

Sud je na predlog dobojskog tužilaštva izrekao meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac, a na svakih devet meseci će se ispitati da li je prestala potreba za lečenjem i čuvanjem.

Optuženom je u izrečenu meru uračunato vreme provedeno u pritvoru.

Kurir.rs/RTRS

Ne propustitePlanetaTRUDNU MAJKU DVOJE MALOLETNE DECE UBIO SEKIROM NAOČIGLED PORODICE! Andrea odbila da mu se vrati, svirepi zločin snimile kamere: Majka otkrila potresne detalje!
image (2) copy.jpg
HronikaNOŽEM UBIO RODITELJE, PEŠAKA KRENUO U BEG: Godinu dana od svirepog ubistva koje potreslo Srbiju: Ušli su kroz prozor i zatekli dva tela...!
rina.jpg
PlanetaNOVI IRANSKI AJATOLAH NAJAVIO OSVETU ZBOG UBISTVA "VLADARA IZ SENKE" LARIDŽANIJA: "Krv ima cenu koju će zločinačke ubice mučenika uskoro platiti"
profimedia-0723078302.jpg
HronikaRAZBILI VRATA KUĆE, PA IH BACILI LICEM NA POD! Ovako je "pala" opasna kriminalna grupa koja stoji iza likvidacije Živka Bakića i ubistva u Požarevcu! (VIDEO)
hapšenje.jpg