Bosna i Hercegovina
DRAMA KOD STADIONA TUŠANJ: Pucnjava u Tuzli - jedna osoba uhapšena, za drugom se traga
Kod stadiona Tušanj u Tuzli večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.
Kako su naveli, u pucnjavi nije bilo povređenih.
Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je uhapšena, dok se za drugom traga.
Istraga je u toku, a više informacija o okolnostima događaja biće poznato nakon okončanja uviđaja i dalje istrage.
Kurir.rs/Avaz
