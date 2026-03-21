Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, ponovo je pretresen na granici sa Hrvatskom, a tim povodom se oglasio na društvenim mrežama kako je još jednom dobio „topla dobrodošlica od svojih komšija“.

Kako je rekao, to je dobro uvežbana procedura.

- Aerodrom – zadržavanje i pretres. Granica – zadržavanje i pretres. Koferi – obavezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj. Kontinuitet na kome bi pozavidjele i najuređenije službe. Čovjek bi pomislio da sam bar opasan kriminalac… ako već ne, onda makar sumnjivi migrant, a ne neko ko dolazi s namjerom da gradi normalne, komšijske odnose. I tako, iz puta u put - naveo je Stanivuković.

Dodao je da više ne računa koji je pretres po redu, već da je u svemu pronašao jednu „dobru stvar“.

- Što je veći pritisak - to sam mirniji. Što je jače „gostoprimstvo“ - to sam strpljiviji. Bez inata. Bez mržnje. Pomalo gandijevski, dostojanstven i istrajan. Bez obzira na ovaj tretman, nastaviću da pružam ruku prijateljstva svojim hrvatskim sugrađanima u Banjaluci - naglasio je Stanivuković.

- Sve se ovo dešava nakon moje posete Srbima u Lici i Dalmaciji. Ljudima koje volim, gde je moj narod živeo i živi, i koje ću uvek, kao čovek, podržavati. Ako je to nekome sporno - neka tako i ostane. Ja ću ostati pri svom stavu - naglasio je Stanivuković.