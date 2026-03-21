Sud u Zenici je 17. marta 2026. godine osudio Dina Bahtovića (24) na 30 godina zatvora prvostepenom presudom za ubistvo Ervina Peleša (24), koje se dogodilo 9. marta 2025. godine u stanu u Visokom, u BiH.

Majka žrtve, Edina Bećirspahić, skrhana je bolom zbog gubitka sina i za list "Dnevni avaz" je izjavila da je očekivala strožu kaznu za ubicu.

"Morala sam da se uhvatim za stolicu kada mu je izrečena presuda. Sva suđenja sam pratila i držala sam se uz toliki sabur. Tog dana sam primetila da su mi ruke počele da se tresu. Jednostavno sam se uhvatila za stolicu da se to ne primeti. Toliko mi je bilo teško. Veštak je na prošlom suđenju rekao da je bilo 27 smrtonosnih rana, da je moje dete sve vreme bilo živo uprkos tim ranama. Osetio je bol i patnju. Veštak nije rekao samo da mu je odsečena glava, već da je nad njim izvršeno klanje. Glava je potpuno odsečena i spakovana u kofer. To nije samo ubistvo, to je iživljavanje", rekla je Bećirspahić.

Dodala je da se na mestu zločina nalazilo 20 flaša solne kiseline, kao i više od 180 fotografija dokaznog materijala. Istakla je da je na suđenju rečeno da je ubistvo bilo smišljeno i planirano.

"Kako kaže Tužilaštvo, ko od nas u spavaćoj sobi drži noževe, sekire, čekić i solnu kiselinu? Niko to ne drži. Sve sam slušala. Veštak me je molio da ne ulazim u sudnicu, rekao mi je: 'Ako je meni kao veštaku teško da čitam', ali sam rekla da mogu to da slušam. Kada sam mogla sve, mogu i to. Mislim da mi je najteže bilo kada je izrečena presuda. Prvo sam mislila da se neću oglašavati. Imam osećaj kao da se uvek nešto krije", rekla je ona, dodajući da je suđenje više puta odlagano.

Din Bahtović Foto: Društvene Mreže

Bez empatije

Bahtović se obratio na ročištu i izneo završne reči.

"Mislila sam da, ako mi se izvini, neću moći da ostanem smirena. Citiram njegove reči: 'Do sada sam ćutao, branio sam se ćutanjem, ali više ne mogu da ćutim. Izgubio sam prijatelja, on je žrtva kao i ja zbog drugih.' Pitam se kojih drugih. Opet kažem, i ako postoje drugi, ti godinu dana ćutiš. Prvo si rekao da se ne kaješ, a sada odjednom si žrtva drugih, kojih drugih, koga? Nije rekao motiv ubistva, ništa. On nema nikakav osećaj. Kada ga vidim na sudu, imam utisak kao da je on žrtva. Dođe da ga žališ. Nema empatije. Nisam videla da je neko tako hladnokrvan", istakla je Bećirspahić.

Dodala je da bi pala u nesvest kada bi videla fotografije na kojima je njenom detetu odsečena glava.

"Njegova advokatica je tražila da se veštači njegova ruka, pošto je bila posečena prilikom privođenja. Tvrdila je da sa takvom rukom nije mogao da izvrši zločin. Njihov veštak je to potvrdio, da nije mogao da odrubi glavu, nanese ubodne rane i spakuje telo u kofer. Pošto smo i mi radili veštačenje, Tužilaštvo je pitalo njihovog veštaka da li su Bahtoviću bili presečeni ligamenti, na šta je on rekao da jesu. Drugi veštak ga je pitao: 'Zar to nije trebalo da se ušije?' Time smo osporili njihov nalaz, a on se na kraju ogradio rečima: 'Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim'", rekla je Bećirspahić.

Naglasila je da ne traži ništa osim pravde. Podsećamo, Bahtović se nalazi u KPZ Zenica.

Ervin Peleš Foto: Društvene Mreže

Sadržaj optužnice

U optužnici se navodi da je D. B. bio u svom stanu sa P. E. i još jednom osobom 9. marta 2025. godine. Nakon kraće verbalne rasprave, tokom noći je brutalno napao P. E. koristeći više predmeta pogodnih za nanošenje povreda: dva noža, sekiru i čekić.

Napad je, prema nalazu veštaka, doveo do smrtonosnih povreda, dok je žrtva bila svesna i trpela velike bolove i patnju.

"D. B. je, u nameri da sakrije telo P. E., isto stavio u crni putni kofer srednje veličine, prethodno mu prerezavši vrat kako bi telo moglo da stane u kofer. Zatim je kofer sa telom prebacio u tuš-kabinu kupatila, sa namerom da ga kasnije ukloni i odnese na nepoznatu lokaciju. U drugi, ljubičasti kofer, stavio je svoju odeću, posteljinu, dva noža, sekiru, čekić sa polomljenom drškom i lična dokumenta žrtve, sa ciljem da uništi dokaze zajedno sa telom", navodi se u optužnici.

Ulaganje žalbe