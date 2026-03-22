Slušaj vest

Ministar pravde Republike Srpske, Goran Selak, gostujući u programu Radio-televizije Republike Srpske, upozorio je na zloupotrebe pravosudnih mehanizama na nivou Bosne i Hercegovine, te najavio odlučnu institucionalnu borbu za zaštitu imovine Srpske pravoslavne crkve (SPC) i građana srpske nacionalnosti na području Federacije BiH.

Selak je potvrdio da će se u Mostaru sastati sa federalnim ministrom pravde Vedranom Škobićem i direktorom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željkom Obradovićem kako bi razgovarali o rešenjima za sve prisutniji problem preknjižavanja imovine Srba i Srpske pravoslavne crkve u FBiH bez obaveštenja stvarnih vlasnika.

- U Federaciji BiH se provodi proces usklađivanja podataka o nekretninama bez adekvatnog pozivanja stvarnih vlasnika i nosilaca prava, što je dovelo do alarmantne situacije u kojoj se imovina u vlasništvu Srba i Srpske pravoslavne crkve knjiži na druge subjekte ili državu bez znanja vlasnika. Naš cilj je da kroz interresornu grupu Vlade Republike Srpske i delovanje svih instutucija pružimo punu pravnu podršku narodu i Crkvi i da zaustavimo te anticivilizacijske procese - izjavio je Goran Selak.

Selak je ovom prilikom pozvao nadležne institucije da ispitaju navode o "zaobilaženju" CMS, sistema za automatsku dodelu predmeta, od strane v.d. predsednice Suda BiH, nagašavajući da su zbog istog dela već smenjeni glavni tužioci tužilaštava Republike Srpske i FBiH u procesu protiv Milorada Dodika.