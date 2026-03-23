Slušaj vest

Na Višegradskoj ćupriji jutros je služen moleban uz prisustvo velikog broja vernika iz različitih gradova povodom pokloničkog hoda u Stari Brod – mestu stradanja srpskog naroda iz 1942. godine.

Više od 400 hodočasnika krenulo je na put dug oko 15 kilometara kako bi odali počast za više od 6.000 nevino stradalih civila.

Ovo hodočašće, koje se ove godine organizuje prvi put, predstavlja snažan čin zajedničkog sećanja, vere i poštovanja prema žrtvama, prenosi Instagram nalog Višegrad turizam.

Moleban u Višegradu povodom stradanja srpskog naroda u Starom Brodu 1942. godine

U Starom Brodu služen je parastos na mestu stradanja srpskih civila.

Tokom tog stradanja, mnogi su izgubili život pokušavajući da pronađu spas, a sećanje na njih danas se čuva kroz molitvu i negovanje istorijske istine.