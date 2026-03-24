Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priveden je sinoć oko 22:00 časa na graničnom prelazu Gradiška u Hrvatskoj i još uvek je u pritvoru.

Ovo je potvrdio Stanivukovićev saradnik Milan Aljetić, koji je sinoć bio sa njim u trenutku pritvaranja.

- Prema našim informacijama, on se trenutno nalazi u Staroj Gradiški i čeka da bude izveden pred sudiju - rekao je Aljetić, prenela je Srpska info.

Podsećanja radi, iz Pokreta Sigurna Srpska saopšteno je da po povratku iz Budimpešte, Stanivuković nije dozvolio da bude priveden i ponovo pretražen na granici, niti da mu se oduzmu privatne stvari.

Stanivuković se oglasio na Fejsbuku

Međutim, nisu objasnili zašto je konkretno Stanivuković priveden, niti da li je pušten, a pre nego što je priveden, objavio je status na Fejsbuku.

- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi.

Gotovo je izvesno da će me hrvatska granična policija celu noć zadržati na graničnom prelazu. I neka će!

Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima.

Ovo nije prvi put, nego 14. Isto su uradili i jutros kada sam putovao za Budimpeštu – zadržan sam, pretresan, a službenog psa sam čekao sat vremena da dođe i da njuška po mojim ličnim stvarima.

I tako već puna dva meseca.

Ovo nije pitanje mene kao čoveka i gradonačelnika.

Ovo je pitanje odnosa prema Srbima.

U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan.

A istina će uvek naći svoj put. - napisao je Draško na Fejsbuk profilu.

Pretresanje prošlog vikenda: "Topla dobrodošlica od komšija"

Podsetimo, gradonačelnik Banjaluke je prethodno prošlog vikenda pretresen na granici sa Hrvatskom, a tim povodom se oglasio na društvenim mrežama, napisavši kako je još jednom dobio „toplu dobrodošlicu od svojih komšija“.

Kako je rekao, to je dobro uvežbana procedura.

- Aerodrom – zadržavanje i pretres. Granica – zadržavanje i pretres. Koferi – obavezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj. Kontinuitet na kome bi pozavidele i najuređenije službe. Čovek bi pomislio da sam bar opasan kriminalac… ako već ne, onda makar sumnjivi migrant, a ne neko ko dolazi s namerom da gradi normalne, komšijske odnose. I tako, iz puta u put - naveo je Stanivuković.

Dodao je da više ne računa koji je pretres po redu, već da je u svemu pronašao jednu „dobru stvar“.

- Što je veći pritisak - to sam mirniji. Što je jače „gostoprimstvo“ - to sam strpljiviji. Bez inata. Bez mržnje. Pomalo gandijevski, dostojanstven i istrajan. Bez obzira na ovaj tretman, nastaviću da pružam ruku prijateljstva svojim hrvatskim sugrađanima u Banjaluci - naglasio je Stanivuković.

- Sve se ovo dešava nakon moje posete Srbima u Lici i Dalmaciji. Ljudima koje volim, gde je moj narod živeo i živi, i koje ću uvek, kao čovek, podržavati. Ako je to nekome sporno - neka tako i ostane. Ja ću ostati pri svom stavu - naglasio je Stanivuković.