Slušaj vest

Grupa maskiranih osoba napala je vozača, a potom zapalila vozilo u napadu koji se dogodio u utorak ujutro na magistralnom putu M-17 u mjestu Potoci kod Mostara. Jedna osoba je povređena u napadu.

Nekoliko osoba s fantomkama zaustavilo je vozilo na putu, nakon čega su palicama i bakljama razbili vozilo i fizički nasrnuli na vozača.

Automobil nije izgoreo, ali je oštećen

Jedna osoba je povređena u napadu.

Kako je za "Avaz" izjavila Ilijana Miloš, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, povređena osoba je prevezena u Kantonalnu bolnicu "Dr. Safet Mujić" u Mostaru.

Miloš je navela da je uviđaj na licu mjesta završen te da je utvrđeno da automobil Citroen C4 nije izgoreo, ali je unutrašnjost vozila oštećena od baklje.

Podsetila je da je policiji u 7.30 sati prijavljeno da je više NN osoba fizički napalo osobe koje su se nalazile u automobilu Citroen C4.