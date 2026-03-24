Slušaj vest

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, pušten je iz pritvora u Hrvatskoj. On će danas govoriti o okolnostima koje su dovele do hapšenja, kao i o političkim implikacijama celog slučaja.

Stanivuković je prethodno priveden na graničnom prelazu Stara Gradiška nakon višesatnog zadržavanja. Potom je prebačen u policijsku stanicu u Hrvatskoj, gde je čekao izvođenje pred nadležnog sudiju.

Prema rečima njegovog saradnika, Milana Aljetića, privođenje se dogodilo u ranim jutarnjim satima, a mere koje će biti preduzete nisu bile poznate do samog kraja.

Iz njegovog pokreta je saopšteno da Stanivuković nije pristao na ponovno zadržavanje, pretres i oduzimanje ličnih stvari prilikom povratka iz Budimpešte. Konkretan razlog privođenja od strane hrvatskih organa još uvek nije zvanično preciziran.

Neposredno pre hapšenja, Stanivuković se oglasio na društvenim mrežama, navodeći da je i ranije više puta zadržavan na granici.