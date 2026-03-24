TEŠKO PORODIČNO NASILJE U FOČI: Pred unucima tukao suprugu, ćerki pretio ubistvom!
Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu protiv V.D. (68) iz Čajniča, koji se tereti da je fizički napao suprugu i pretio smrću sopstvenoj ćerki. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.
Prema navodima optužnice, incident se dogodio 10. januara 2026. godine u porodičnoj kući, kada je optuženi u alkoholisanom stanju nasrnuo na suprugu V.J.
Nasilnik bio pod dejstvom alkohola
Nasilje se odvijalo pred očima četvoro maloletnih unučadi, starosti deset, osam i šest godina. Utvrđeno je da je optuženi bio u stanju privremene duševne poremećenosti usled akutne alkoholisanosti od 1,60 promila, u sklopu hroničnog alkoholizma.
On je suprugu prvo verbalno napao, a potom joj zadao dva udarca otvorenom šakom u predelu lica. Nakon što su deca počela da plaču, žena ih je odvela u drugu sobu, ali je osumnjičeni nastavio sa pretnjama da će je ubiti.
Kada je njegova ćerka, V.M., pokušala da ga smiri, optuženi je i njoj zapretio smrću, zahtevajući da odmah napusti kuću.
Situacija se smirila tek kada je u kuću došao Č.M., koji je ćerku i četvoro dece odveo na sigurno. Tužilaštvo tereti V.D. da je drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio telesni integritet i duševno zdravlje članova svoje porodice u prisustvu dece.
