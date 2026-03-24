Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu protiv V.D. (68) iz Čajniča, koji se tereti da je fizički napao suprugu i pretio smrću sopstvenoj ćerki. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Prema navodima optužnice, incident se dogodio 10. januara 2026. godine u porodičnoj kući, kada je optuženi u alkoholisanom stanju nasrnuo na suprugu V.J.

Nasilnik bio pod dejstvom alkohola

Nasilje se odvijalo pred očima četvoro maloletnih unučadi, starosti deset, osam i šest godina. Utvrđeno je da je optuženi bio u stanju privremene duševne poremećenosti usled akutne alkoholisanosti od 1,60 promila, u sklopu hroničnog alkoholizma.

On je suprugu prvo verbalno napao, a potom joj zadao dva udarca otvorenom šakom u predelu lica. Nakon što su deca počela da plaču, žena ih je odvela u drugu sobu, ali je osumnjičeni nastavio sa pretnjama da će je ubiti.

Kada je njegova ćerka, V.M., pokušala da ga smiri, optuženi je i njoj zapretio smrću, zahtevajući da odmah napusti kuću.