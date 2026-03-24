Gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković, priveden je na graničnom prelazu između Hrvatske i BiH jer je odbio da pregleda svoj lični prtljag, potvrdila je u utorak hrvatska policija.

Hrvatska policija je pojasnila da je Stanivuković priveden na graničnom prelazu Stara Gradiška nakon što je odbio da pregleda svoj prtljag, što je kršenje Zakona o nadzoru državne granice.

Prema njihovim rečima, on je na granicu stigao u ponedeljak posle 22 časa, a pošto je odbio da pregleda svoj prtljag, priveden je radi pokretanja prekršajnog postupka i pušten je sinoć oko 2 sata ujutru.

Stanivuković se oglasio na Fejsbuku

Draško Stanivuković je potvrdio hapšenje objavom na društvenim mrežama.

- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi.

Gotovo je izvesno da će me hrvatska granična policija celu noć zadržati na graničnom prelazu. I neka će!

Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima.

Ovo nije prvi put, nego 14. Isto su uradili i jutros kada sam putovao za Budimpeštu – zadržan sam, pretresan, a službenog psa sam čekao sat vremena da dođe i da njuška po mojim ličnim stvarima.

I tako već puna dva meseca.

Ovo nije pitanje mene kao čoveka i gradonačelnika.

Ovo je pitanje odnosa prema Srbima.

U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan.

A istina će uvek naći svoj put. - napisao je Stanivuković na svom Fejsbuk profilu.

Savo Minić najavio da će tražiti proveru svih informacija o hapšenju

Premijer Republike Srpske, Savo Minić, najavio je da će zatražiti od ministra unutrašnjih poslova tog entiteta da proveri sa MUP-om Hrvatske sve informacije o hapšenju Stanivukovića.