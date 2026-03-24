Slušaj vest

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oglasio se nakon što je pušten iz pritvora.

Draško Stanivuković priveden je na graničnom prelazu između Hrvatske i BiH jer je odbio da pregleda svoj lični prtljag, potvrdila je u utorak hrvatska policija.

Hrvatska policija je pojasnila da je Stanivuković priveden na graničnom prelazu Stara Gradiška nakon što je odbio da pregleda svoj prtljag, što je kršenje Zakona o nadzoru državne granice.

Prema njihovim rečima, on je na granicu stigao u ponedeljak posle 22 časa, a pošto je odbio da pregleda svoj prtljag, priveden je radi pokretanja prekršajnog postupka i pušten je sinoć oko 2 sata ujutru.

Draško Stanivuković priveden na hrvatskoj granici

Stanivukovićevo oglašavanje na Instagramu

Gradonačelnik Banjaluke se ovim povodom oglasio na svom profilu na Instagramu.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

– Nakon nove torture u Hrvatskoj, postavljam jednostavno pitanje: da li je ovo granični prelaz iz jedne zemlje u drugu, ili prelaz u neko drugo doba u kojem evropski zakoni i pravila više ne važe?

Sinoć sam lišen slobode i zadržan u pritvoru više od 15 sati na graničnom prelazu Stara Gradiška, odnosno u policijskoj stanici. Razlog je to što sam odbio da pristajem na ponižavanje koje traje mesecima, na pretrese, pse, višesatna zadržavanja bez razloga i bez ikakvih dokaza. Četrnaest puta u dva meseca. I nakon svih pretresa, pasa, zadržavanja i maltretiranja nijednom ništa nisu pronašli, postavlja se pitanje: šta onda traže? Zakon daje pravo na kontrolu, ali ne daje pravo da se ta kontrola pretvori u sistematsko maltretiranje i zloupotrebu.

Sve je počelo onog trenutka kada sam posetio naš narod u Lici i Dalmaciji i govorio o pravu da živimo ne samo zajedno, nego i dostojanstveno. Od te poruke zajedništva, došao sam do toga da me tretiraju kao kriminalca.

Razumem pravo svake države da štiti svoje granice, ali postavljam pitanje od koga i od čega se štite, i zašto na ovakav način?

Ne tražim privilegije. Tražim ono što pripada svakom čoveku, slobodu kretanja, dostojanstvo i jednak tretman pred zakonom – zaključio je Stanivuković