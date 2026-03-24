Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, kojeg su Hrvati sinoć priveli, oglasio se nakon puštanja na slobodu.

On je poručio da, uprkos svemu što je prošao, nema gneva niti ljutnje.

- 15 sati na granici, pa šta? Je l' bila ćelija? Jeste. Ja ne tražim za sebe nešto drugačije. Danas sam shvatio zašto Srbi u Hrvatskoj ne smeju da pišu ćirilicom na Svetosavskoj akademiji. Ja podržavam da Hrvati ovde pišu latinicom. Bio sam na katoličkoj misi i znate šta sam ja tamo čuo? Da i tamo pozivaju Hrvate da se vrate svojim ognjištima i ja to podržavam. Ne bih bio Srbin pravoslavac da se ne ponašam tako - kazao je Stanivuković.

Napomenuo je da je očekivao reakciju od premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, Vlade Hrvatske i njenih ministra, a ne da se prave nemušti.

Foto: info služba PSS

- Mi nastavljamo sa našom politikom da radimo i sarađujemo jedni sa drugima. Nastavljam da radim svoj posao. Očekujem i dalje zvanične posete. Zamislite da gradonačelnik Zagreba ili Splita bude 14 puta pretrešen u Srbiji. Voleo bih da kao gradonačelnik Banjaluke posetim gradonačelnika Sarajeva, Zenice, Mostara, Splita, Podgorice, Zagreba... Napredovaćemo kao društvo kad ovo što ja danas pričam nikad više ne bude vest. Ovo su naši principi. Mi nikakvu reakciju nećemo imati protiv ovoga. Mislim da nas ovo nikud neće dovesti i pozivam da nam ovo što sam rekao bude mantra svima u regionu - rekao je Stanivuković.

Naglasio je da je, od 13 puta koliko je bio pretresan na granici, samo triput to podelio sa javnošću.

- Da nema fotografije da sam uhapšen, ko bi verovao da je to tako? U ovom trenutku, mediji su dobar zaštitnik. Imao sam tri opcije: da pišem ambasadi, da pišem svom advokatu i naravno, da sve odmah prihvatim. Reakcija će biti diplomatski pasoš, ali ja hoću da vidim da li ću moći da pređem sa običnim, kao građanin - istakao je gradonačelnik Banjaluke - zaključio je Stanivuković.

Podsetimo, Stanivuković je priveden kada se kasno sinoć vraćao iz radne posete Budimpešti. Prema tvrdnjavama njegovih saradnika, hrvatska granična služba je ponovo pokušala da pretrese vozilo u kome je bio Stanivuković i njegov prtljag, što je on odbio.