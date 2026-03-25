Sinoć je u mostarskom naselju Zalik oko 20 sati došlo do pokušaja pljačke u kojem je hrabra prodavačica zaustavila pljačkaša s automatskom puškom.

Na snimku s nadzorne kamere vidi se kako muškarac obučen u crnu jaknu ulazi u trgovinu te nakon kraćeg vremena iz unutrašnjosti jakne vadi automatsku pušku.

Hrabra radnica je stala pred pljačkaša prilikom čega je došlo do naguravanja i borbe za pušku.

Lopov je nemilosrdno udarao ženu šakom u glavu, ali ona nije popustila.

U jednom trenutku je došlo i do rafalne pucnjave iz puške, ali na sreću niko nije ranjen.