Sinoć je u mostarskom naselju Zalik oko 20 sati došlo do pokušaja pljačke u kojem je hrabra prodavačica zaustavila pljačkaša s automatskom puškom.

Na snimku s nadzorne kamere vidi se kako muškarac obučen u crnu jaknu ulazi u trgovinu te nakon kraćeg vremena iz unutrašnjosti jakne vadi automatsku pušku.

Hrabra radnica je stala pred pljačkaša prilikom čega je došlo do naguravanja i borbe za pušku.

Lopov je nemilosrdno udarao ženu šakom u glavu, ali ona nije popustila.

U jednom trenutku je došlo i do rafalne pucnjave iz puške, ali na sreću niko nije ranjen.

Na mesto događaja su izašli pripadnici Policijske uprave Mostar koji su izvršili uviđaj te provode radnje kako bi utvrdili identitet počinitelja napada.

(Kurir.rs/avaz.ba)

